يترقب جمهور كرة القدم حول العالم مساء غد الجمعة، قرعة كأس العالم 2022 في قطر.

موعد قرعة كأس العالم 2022

وتقام القرعة غدًا في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُنقل على قناة Bein Sports الناقل الحصري للقرعة وللبطولة العالمية.

كذلك يُمكن مشاهدة القرعة من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عبر ” اليوتيوب”.

تصنيف المنتخبات قبل قرعة كأس العالم

وصُنفت المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات وهم ” – المستوى الأول: قطر (الدولة المستضيفة)، والبرازيل، وبلجيكا، وفرنسا، والأرجنتين، وإنجلترا، وإسبانيا، والبرتغال.

– المستوى الثاني: المكسيك، وهولندا، والدنمارك، وألمانيا، والأوروغواي، وسويسرا، والولايات المتحدة، وكرواتيا.

– المستوى الثالث: السنغال، وإيران، واليابان، والمغرب، وصربيا، وبولندا، وكوريا الجنوبية، وتونس.

– المستوى الرابع: الكاميرون، وكندا، والأكوادور، والسعودية، وغانا، وويلز أو الفائز من مباراة إسكتلندا وأوكرانيا، والبيرو أو الفائز من مباراة أستراليا والإمارات، والفائز بين نيوزيلندا وكوستاريكا.

وستشهد القرعة توزيع المنتخبات الـ 32 على ثماني مجموعات في البطولة التي ستقام خلال المدة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022م.

ووصل عدد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 إلى 29 منتخبًا، وهم؛ ألمانيا، إنجلترا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، كرواتيا، صربيا، بولندا، هولندا، سويسرا، السنغال، غانا، تونس، المغرب والكاميرون.

كما تأهلت منتخبات، البرازيل، الأرجنتين، أوروغواي، الإكوادور، قطر، السعودية، كوريا الجنوبية، اليابان، إيران، كندا، المكسيك والولايات المتحدة.