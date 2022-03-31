تتجه أنظار الجماهير إلى الدوحة، مساء يوم غد الجمعة، لمتابعة مراسم قرعة كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر نهاية العام الجاري.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022

ووصل عدد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 إلى 29 منتخبًا، وهم؛ ألمانيا، إنجلترا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، كرواتيا، صربيا، بولندا، هولندا، سويسرا، السنغال، غانا، تونس، المغرب والكاميرون.

كما تأهلت منتخبات، البرازيل، الأرجنتين، أوروغواي، الإكوادور، قطر، السعودية، كوريا الجنوبية، اليابان، إيران، كندا، المكسيك والولايات المتحدة.

ويتبقى 3 مقاعد شاغرة لاكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022، حيث يلعب منتخب ويلز أمام الفائز من مواجهة أوكرانيا وإسكتلندا، وبيرو ضد الفائز من الملحق الآسيوي، وكوستاريكا مع نيوزيلندا، في يونيو المقبل.

قرعة كأس العالم 2022

ويُقام مونديال قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 من شهر ديسمبر، بمشاركة 32 منتخبًا، وسيتم سحب قرعة كأس العالم 2022 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات غدًا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

ويتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مستويات في قرعة كأس العالم 2022، وفقًا لتصنيفهم في ترتيب “فيفا”، وجاء في المستوى الأول؛ قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا والبرتغال.

ويضم المستوى الثاني، هولندا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، كرواتيا، أوروغواي، المكسيك والولايات المتحدة، والمستوى الثالث، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، السنغال وتونس.

ويتواجد في المركز الرابع قبل قرعة كأس العالم 2022، كل من؛ المستوى الرابع: الكاميرون، كندا، الإكوادور، السعودية وغانا، بالإضافة إلى المنتخبات الـ3 التي ستتأهل من الملحق.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تُقام مباريات مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر، ويتم لعب دور الـ16 من 3 حتى 6 ديسمبر، نصف النهائي يومي 13 و14 من الشهر ذاته، والنهائي يوم 18.