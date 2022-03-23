يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة السعودية والصين غدًا الخميس في الجولة التاسعة “قبل الأخيرة” من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

توقيت مباراة السعودية والصين:

وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام في مدينة الشارقة الإماراتية.

القناتان الناقلتان:

وستنقل قناتا SSC 7HD و Bein Sports AFC HD المباراة.

وتُعد مواجهة الغد هي المباراة الرسمية الثانية التي تجمع المنتخبين في الإمارات، حيث تواجها ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 1996، وانتهت بفوز الأخضر على المنتخب الصيني بنتيجة 4/ 3.

ويملك الأخضر سجلًا مميزًا في مبارياته بالإمارات، حيث إن مواجهة الصين المقبلة رقم 36 التي يخوضها هناك، ونجح في تحقيق الفوز 16 مرة، وتعادل في 11 لقاء، فيما تلقى 9 هزائم.

الأخضر في الصدارة:

وقبل مواجهات الجولة التاسعة، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات المونديالية برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن منتخب اليابان الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني.

ويحتل منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المركز الثالث برصيد 15 نقطة، يليه المنتخب العماني برصيد 8 نقاط، فيما تقع الصين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وتتذيل فيتنام ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.