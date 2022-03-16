تُختتم اليوم مباريات دور الـ16 لـ بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة مباراتين في مرحلة الإياب.

توقيت مباراتي اليوم بـ دوري أبطال أوروبا

المباراة الأولى بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وفياريال الإسباني وتنطلق في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو الإيطالية، أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي ليل الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وتنطلق في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب بيار موروا في مدينة ليل الفرنسية.

وكان لقاء الذهاب بين يوفنتوس وفياريال، أُقيم في إسبانيا يوم 22 فبراير وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما فاز فريق تشيلسي على نادي ليل بهدفين دون رد في ملعب ستامفورد بريدج في إنجلترا.

يذكر أن مباراتي أمس الثلاثاء في دوري الأبطال انتهيا، بفوز أتلتيكو مدريد الإسباني على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف دون رد وتأهله لربع نهائي البطولة، أما بنفيكا البرتغالي ففاز على نادي أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

6 متأهلين لربع نهائي دوري الأبطال

وتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال حتى الآن كل من ” ليفربول الإنجليزي، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني، بنفيكا البرتغالي، بايرن ميونخ الألماني”.