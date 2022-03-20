وجهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عدداً من نصائح السلامة المرورية أثناء التنقل في الحافلة المدرسية، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام الحالي، في جميع مدارس المملكة، بعودة حضورية كاملة .

ونصحت إدارة المرور الطلاب والطالبات بضرورة ربط حزام الأمان في جميع الأوقات، والبقاء جالساً طيلة الرحلة، وعدم إخراج اليد أو الرأس من نافذة الحافلة، وعدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تماما، إضافة إلى عدم عبور الشارع إلا بعد التأكد من مغادرة الحافلة وخلو الشارع.

وأشارت إلى أن التزام الطلاب والطالبات بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم بالحافلات المدرسية، يساهم في تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.

انتظام العملية التعليمية

في سياق متصل، انتظم اليوم الأحد طلاب وطالبات التعليم العام حضورياً في جميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، معلنين عن انطلاقة جادة لمواصلة رحلتهم التعليمية بعودة حضورية كاملة خلال الفصل الدراسي الثالث من العام 1443هـ، وذلك وسط اكتمال تجهيزات واستعدادات المدارس بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

ويواصل الطلاب والطالبات مسيرة التعلم في الفصل الدراسي الثالث، مع إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية التي تم اعتمادها خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إلى جانب عودة الاصطفاف الصباحي، وممارسة الرياضة البدنية، والأنشطة اللاصفية، والإذاعة المدرسية، وعودة المقاصف المدرسية، وإلغاء التباعد بين الطلبة، وذلك في ظل استمرار العمل بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، وتعقيم المرافق المدرسية والحافلات بشكلٍ دوري، إلى جانب استمرار اشتراط اكتمال التحصين للكادر التعليمي والإداري والعمالة، والطلاب والطالبات ممن تجاوزوا 12 عاماً.

ونوّهت وزارة التعليم بأهمية تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدّثة للطلبة في المدارس، مؤكدةً على مكاتب الإشراف التربوي متابعة سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وإعداد التقارير، وتقويم الأداء، في جميع مدارس التعليم العام، وفقاً لطبيعة المقرر والمرحلة والصف الدراسي، والرفع بتقارير الأداء، وذلك بهدف متابعة سير العملية التعليمية، بما يسهم في تحسين وتجويد نواتج التعلّم.

انطلاقة الفصل الدراسي الثالث

وكانت إدارات التعليم قد أعلنت عن اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث، وتهيئة المجتمع التعليمي بتأمين كافة متطلبات العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس، وتعزيز أدوار المشرفين والمعلمين، إلى جانب تطبيق التدابير والإجراءات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة “وقاية”، حيث تم اعتماد الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في ظل جائحة كورونا للطلبة أقل من 12 عاماً، والدليل الإرشادي المحدّث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 عاماً.