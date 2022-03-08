قال د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، إن اليوم في الرياض سيكون أقصى وقت لدخول وقت صلاة العصر خلال العام وذلك في تمام الساعة 03:28 وفقاً لتقويم أم القرى.

وأضاف المسند، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سيستمر ذلك بمشيئة الله تعالى حتى 19 مارس”.