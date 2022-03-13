يدخل فريقا الاتحاد والشباب، مباراة اليوم على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد” الملز” بتعادل بينهما في عدد الانتصارات ضد كل فريق على أرضية الملز، قبل مباراة الليلة في الجولة الـ24 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

3 انتصارات لـ الشباب ومثلها لـ الاتحاد على ملعب الملز

ويعود الشباب لمواجهة الاتحاد على أرضية ملعب الملز بعد غياب عامين، حيث في آخر موسمين، خاض الاتحاد مباريات الشباب على ملعب الملك فهد الدولي وملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض.

تاريخ مواجهات الاتحاد والشباب في الملز

وخاض الفريقان أول مباراة بينهما على الملز في دوري المحترفين قبل 13 عامًا منذ بدايته بـ موسم 2008/2009، حيث لعبا 8 مباريات، فاز الاتحاد في 3 والشباب في 3 لقاءات.

وأول مباراة لهما في الملز كانت في موسم 2009/2010 وفاز الشباب بهدف، أما الثانية كانت في موسم 2011/2012 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وفي موسم 2012/2013 تعادل الفريقان في الرياض في الملز بهدفين لكل منهما.

وبموسم 2014/2015 فاز الاتحاد في الملز على الشباب، ثم تكرر الأمر نفسه في موسم 2015/2016 بالفوز في الرياض على الشباب بهدفين لهدف، وحقق الاتحاد فوزه الثالث على نفس الملعب وأمام نفس المنافس بهدفين لهدف في موسم 2016/2017.

أما في آخر مباراتين، لـ الشباب ضد الاتحاد في الملز، فاز الشباب في المباراتين موسم 2017/2018 وموسم 2018/2019.