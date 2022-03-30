وصل عدد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 إلى 27 منتخبًا، وذلك بعد نهاية تصفيات القارة الأوروبية والإفريقية وأمريكا الجنوبية وقارة آسيا.

27 منتخبًا عدد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022

ووصل إلى المونديال القطري 12 منتخبًا أوروبيًا بجانب 4 منتخبات من أمريكا الجنوبية، 4 ومنتخبات من قارة آسيا و 5 منتخبات إفريقية، بالإضافة إلى منتخبي كندا من أمريكا الشمالية ومنتخب قطر البلد المنظم.

ويتبقى فقط معرفة منتخبين من أمريكا الشمالية مع منتخب أوروبي أما ويلز أو إسكتلندا أو أوكرانيا ليتأهل أحدهم للمونديال مع تأهل منتخبين من الملحق العالمي ليُصبح المجموع 32 منتخبًا.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022

وتأهل 27 منتخبًا حتى الآن وهم ” قطر البلد المنظم، الدنمارك، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، صربيا، كرواتيا، بلجيكا، سويسرا، إنجلترا، هولندا، البرتغال، بولندا، إيران، كوريا الجنوبية، السعودية، اليابان، البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، الإكوادور، السنغال، تونس، المغرب، غانا، الكاميرون، كندا”.

تصنيف المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022

ويشارك في المونديال 13 منتخبًا من أوروبا، 5 من قارة إفريقيا، 4 مقاعد ونصف من قارة آسيا، قارة أمريكا الجنوبية يشارك منها 4 مقاعد ونصف، نصف مقعد من قارة الأوقيانوس، بجانب قطر البلد المنظم.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، عن الكرة الرسمية لمنافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 من شهر ديسمبر، على أن يتم سحب القرعة بعد غد الجمعة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.