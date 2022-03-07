تجولت عدسة “المواطن” في أجنحة معرض الدفاع العالمي بالرياض، حيث استعرضت أبرز المعروضات الأمنية والتقنية، وكذلك مشاركات الجهات والوزارات في المعرض، كما استعرضت آراء بعض الزوار والمسؤولين.

ووثقت “المواطن” بعدستها أبرز الأجنحة المشاركة في المعرض، ومنهم وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة، وكذلك أحدث المعدات والتقنيات العسكرية والدفاعية والأمنية، والطائرات المستخدمة في العمليات الأمنية بكافة القطاعات الموكل إليها حفظ الأمن.

إشادة بالتنظيم:

وأكد الكابتن طيار عبدالله الغامدي، أحد زوار المعرض في تصريحات إلى “المواطن” أنه سعيد بوجوده في معرض الدفاع العالمي في الرياض، مشيدًا بالتنظيم والأجنحة التي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التقنية.

وقال الغامدي: إن المعرض يهدف إلى توطين الصناعات في المملكة وإتاحة الفرصة للسعوديين في الصناعات العسكرية وهي جهود جبارة بذلت في وقت قصير، مشيرًا إلى أن المعرض يوفر ما يريده الزائر بسهولة.

انطلاق معرض الدفاع العالمي:

انطلقت، اليوم الأحد، النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي من المتوقع أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 6 و9 مارس 2022، ويشارك فيه 600 جهة عارضة من أكثر من 40 دولة.

وفود رفيعة المستوى:

ويستقطب المعرض عشرات الوفود رفيعة المستوى من حول العالم للاطلاع على أحدث المعدّات والأنظمة التي سيستعرضها مئات المصنعين المحليين والدوليين.