أطلقت جمعية المودة الحملة الرمضانية لعام 1443هـ بعنوان “دعمكم اكتفاء”، والتي تستهدف دعم 1000 أرملة ومطلقة من خلال التمكين الحرفي والمهني.

توزيع 5 آلاف سلة:

كما تهدف الحملة الى توزيع 5,000 سلة رمضانية عبر البطاقة الرقمية، وتقديم الجلسات الاستشارية والعلاجية للأطفال المصابين بالاضطرابات النمائية لنحو 1,000 طفل خلال شهر رمضان المبارك.

ونوه المدير العام لجمعية المودة، الأستاذ محمد آل رضي، بأن الجمعية تولي الجانب الإغاثي اهتمامًا كبيرًا لتلبية احتياجات الأسر الأشد حاجة من خلال ثلاثة مسارات رئيسية لهذا العام لتوفير الغذاء والسلال الرمضانية، وتمكين الأرامل والمطلقات حرفيًّا ومهنيًّا عبر برامج منتهية بالتوظيف أو مشاريع متناهية الصغر تحقق لهم الاكتفاء، بالإضافة إلى تقديم جلسات إرشادية وعلاجية للأطفال الذين يعانون من الاضطرابات النمائية.

وأوضح آل رضي أن الجمعية اتخذت خطوة مبتكرة من خلال توزيع الاغاثات العينية عبر البطاقات الرقمية لتسهيل تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر ولتمكن كل أسرة من شراء المنتجات المناسبة لها.

وأضاف أن الجمعية قامت بتمكين 15,464 سيدة من خلال أكاديمية حياة لتمكين المرأة منذ تأسيسها.

أكاديمية الحياة:

وتُعني أكاديمية الحياة لتمكين المرأة إلى تدريب وتمكين الأرامل والمطلقات واليتيمات والمستفيدات من الضمان الاجتماعي والأسر المتعففة بمنطقة مكة المكرمة، وتسعى الأكاديمية لتمكين 1,000 سيدة من خلال حملة “دعمكم اكتفاء” وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج عبر بناء المهارات اللازمة.

وأردف أن عيادة قرة عين المختصة في علاج اضطرابات الطفولة تقوم بعلاج وتعديل سلوك الأطفال وأسرهم وقامت الجمعية بتقديم خدماتها عبر العيادة لـ1,539 طفلًا، ومن خلال حملة “دعمكم اكتفاء” تستهدف الجمعية إلى تقديم الجلسات الإرشادية والعلاجية إلى 1,000 طفل يعانون من الاضطرابات النمائية.

وأشار آل رضي إلى أن قيمة السهم للتمكين الحرفي للأرامل والمطلقات يبلغ 750 ريالًا، وقيمة سهم السلة الرمضانية 250 ريالًا، ويبلغ قيمة السهم لعلاج الأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمائية 2200 ريال.

كما أوضح أن المساهمة بالحملة متاحة عبر متجر بيت الأسرة الإلكتروني، وقد أتاحت الجمعية كافة قنوات الدفع لتسهيل العملية على المتبرعين، مشيرًا إلى أن خلال العام 2021 تمكنت الجمعية من إغاثة 12,662 فردًا، من خلال توزيع 2,535 سلة غذائية و826 بطاقة رقمية و37 جهاز تكييف للأسر المحتاجة.

وفي مواجهة كورونا، تمكنت الجمعية خلال العام 2020 من تقديم المساعدات والإغاثات إلى 29,684 مستفيدًا بأثر مباشر، وتم توزيع عدد 13,102 سلة غذائية للأسر الأشد حاجة خلال وقت كان يشهد العالم تداعيات الجائحة في كل مكان.