أكد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور أن العالمي يحتاج لأمرين من أجل استعادة توازنه في الموسم الجديد.

محاسبة المقصرين في الموسم الجديد

وقال هاشم سرور: “أتوقع في الموسم القادم أن يحدث الرمز تعديلًا شاملًا على الضبط والربط في لائحة تحاسب المقصرين، وهذا إن حصل سيكون الالتزام عنوان كل لاعب”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “نويتر”: “وعنوانًا للمقصرين ويكون المستوى للاعبين متصاعدًا للأعلى في كل مباراة، وهذا ما يجعل البطولات في متناول النصراويين إن شاء الله”.

النصر يحتاج لترتيبات داخلية وصفقات أجنبية

وكشف سرور ما يحتاجه العالمي للعودة إلى المنافسة، وقال: “النصر.. قادر أن يعود بعد أن يعمل بعض الترتيبات الداخلية، ويستقطب أفضل العناصر الأجنبية في المراكز المهمة الي يحتاجها الفريق”.

وتابع نجم العالمي السابق تغريدته قائلًا: “لو حصل ذلك، من الممكن أن يتغلب على أخطاء الحكم وغرفة الفار، ومحللي القينوات والمحللين التحكيميين.. رأيي فقط”.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال.