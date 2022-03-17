حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا مهمًا على حساب فريق الفيحاء بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د 74" الهدف الأول لـ #النصر عن طريق " ماشاريبوف "

النصر 1 × 0 الفيحاء#النصر_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/uEyq9NqIQg

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 17, 2022

النصر لا يستسلم

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولم تُوجد أي فرص خطيرة بين الفريقين بالشوط الأول، كما طرد الحكم خالد صلوي اللاعب محمد أبو سبعان لاعب نادي الفيحاء في الدقيقة الـ42 بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف هدف النصر الوحيد في الدقيقة الـ75 من تصويبة قوية.

سبب تغيير الحكم رائد الزهراني

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف اليوم الخميس عن سبب تغيير الحكم رائد الزهراني حكم الساحة في المباراة، بالحكم خالد صلوي الذي كان حكمًا رابعًا بسبب تعرض رائد الزهراني لإصابة عضلية.

ويتواجد أصفر العاصمة ثانيًا برصيد 48 نقطة، الفيحاء تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الثامن.