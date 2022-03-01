يقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

النصر الأكثر تسديدًا

ويتصدر النصر قائمة الأكثر تسديدًا بعد مرور 22 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 324 تسديدة، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بـ289 تسديدة، بالتساوي مع الشباب.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع في قائمة الأكثر تسديدًا برصيد 285 تسديدة، ثم الاتحاد بـ278 تسديدة، متساويًا مع الهلال صاحب المركز السادس، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بـ267 تسديدة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل الجولة الـ23، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 51 نقطة، وحل النصر ثانيًا بـ44 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب.

وحل الهلال رابعًا برصيد 37 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه أبها برصيد 28 نقطة، ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر الرابط التالي (اضغط هنا).