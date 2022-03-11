نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السوداني في إنعاش آماله في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على مواطنه نادي المريخ بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة.

ملخص مباراة الهلال والمريخ:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي فريق الهلال حيث سعى اللاعب السوداني محمد عبدالرحمن إلى إحراز الهدف الأول لكن دفاع فريق المريخ كان متيقظًا.

وبالدقيقة الـ22 حاول فريق المريخ إحراز الهدف الأول عبر اللاعب السماني الصاوي لكن حارس الهلال تعامل معها بشكل جيد.

وأقدم الحكم الجزائري مصطفى غربال على طرد اللاعب عماد الصيني لاعب نادي المريخ في الدقيقة الـ52.

وعند حلول الدقيقة الـ85 تمكن الهلال من إحراز الهدف الأول له عبر اللاعب ياسر مزمل الذي أكمل كرة داخل شباك نادي المريخ مسجلًا هدف المباراة للفريق الأزرق.

ترتيب المجموعة الأولى بـ دوري أبطال إفريقيا:

ويتواجد صن داونز الجنوب إفريقي في صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط يليه الأهلي المصري ثانيًا برصيد 4 نقاط، الهلال السوداني ثالثًا برصيد 4 نقاط، المريخ السوداني رابعًا برصيد 4 نقاط.

ويلعب صن داونز ضد الأهلي، يوم غد السبت عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي خسر من صن داونز في مصر بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.