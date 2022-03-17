تنتظر الجماهير مباراة الهلال والأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط منافسة قوية على حصد الثلاث نقاط.

ثاني مواجهة بين الهلال والأهلي في مارس

وتُعد مباراة الهلال والأهلي غدًا هي الثانية التي تجمع الفريقين في شهر مارس في عهد بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009.

ولعب الفريقان مواجهة في مارس ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2010/ 2011، وانتهت بالتعادل الإيجابي، سجل كريستيان ويلهامسون هدف الهلال، وأحرز عماد الحوسني هدف الأهلي.

مباراة الغد في دوري محمد بن سلمان

وتُقام مباراة الهلال والأهلي، مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل الكلاسيكو، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما يقع الأهلي في المركز العاشر بـ28 نقطة.