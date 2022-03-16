تترقب الجماهير مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد اليوم، في ظل المنافسة القوية بينهما على خطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد:

ويلعب مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب “أولد ترافورد”، اليوم الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.

وكان مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي التي أُقيمت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.

انتصارات متتالية:

وعاد الروخي بلانكوس إلى تحقيق نتائج جيدة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في آخر 3 مواجهات، بعد تعادله ضد مانشستر يونايتد، الأمر الذي يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل.

وفاز الروخي بلانكوس على سيلتا فيغو بهدفين دون رد، قبل يتجاوز ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما نجح في تجاوز عقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي قادش بهدفين مقابل هدف.