تترقب الجماهير مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد اليوم، في ظل المنافسة القوية بينهما لخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا.

مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا

ويحتضن ملعب “واندا متروبوليتانو” مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.

ويطمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواصلة تألقه ضد الفريق الإسباني، حيث إنه اعتاد على هز شباكه، فيما يسعى أتلتيكو للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبه.

التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن أتلتيكو مدريد لن يدفع بالثنائي أنطوان جريزمان ولويس سواريز في التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم، فيما يتوقع أن يقود رونالدو والبرتغالي برونو فرنانديز هجوم مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ أوبلاك، لودي، رينيلدو، خيمينيز، سافيتش، فارساليكو، جيفري كوندوجبيا، هيريرا، ماركوس يورينتي، أنخيل كوريا وجواو فيليكس.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ دي خيا، لوك شاو، رافاييل فاران، هاري ماجواير، ديوغو دالوت، ماكتوميناي، فريد، بول بوغبا، برونو فرنانديز، سانشو، كريستيانو رونالدو.