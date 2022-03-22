يسير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مميز مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد قبل مباراته ضد الصين المقبلة.

الأخضر مع هيرفي رينارد:

ويقود هيرفي رينارد، الأخضر منذ يوليو عام 2019، وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 26 مباراة تحت قيادته، 21 لقاء رسمي و5 مواجهات ودية، وحقق 17 انتصارًا، و5 تعادلات، وخسر 4 مرات.

ويُقدم الأخضر أداء دفاعيًّا وهجوميًّا مميزًا مع هيرفي رينارد، حيث نجح في تسجيل 45 هدفًا، واهتزت شباكه 17 مرة، وبلغت نسبة الفوز 65.38%، وحقق رقمًا مميزًا، بعد نجاحه في عدم الخسارة خلال 12 مباراة متتالية.

السعودية ضد الصين في تصفيات المونديال:

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد الصين، يوم الخميس المقبل، على إستاد الشارقة في الإمارات، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مواجهة الجولة التاسعة، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 برصيد 19 نقطة، فيما يقع المنتخب الصيني الأول لكرة القدم في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.