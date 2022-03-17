أعلن فريق مشروع “أحياء جدة التاريخية”، أنه تم التوصل لاكتشاف أثري نادر متمثل في “قلعة الشونة الأثرية”، والتي تعود إلى عام 1516 ميلادية.

اكتشاف أثري نادر

#المشروع | اكتشاف "قلعة الشونة الأثرية" تغير بوصلة مشروع البلد لتجعل واجهة جدة كما كانت في سنة 1516م. #قناة_السعودية pic.twitter.com/z0sJVNei2x — قناة السعودية (@saudiatv) March 15, 2022

من أهم الاكتشافات

وقال مقدم برنامج “المشروع” على قناة “السعودية”، عبدالله الأسمري، إن هذا الاكتشاف من شأنه أن يغير بوصلة مشروع البلد، مضيفًا أنه من أهم الاكتشافات التي وجدها فريق المشروع.

وأضاف الأسمري، أن الشونة “ظهرت بعد أعمال الإزالة للمباني المستحدثة والعشوائية المقامة بمحاذاة شارع قابل البلد، ولا زالت الأبحاث والأعمال تجري في هذا الموقع للكشف عن الكثير من الأسرار.