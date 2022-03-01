واصل نجم فريق الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا تصدره لقائمة الأكثر تمريرًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بانيغا والقحطاني الأكثر تمريرًا

وقام بانيغا بـ1555 تمريرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، يليه زميله في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حسين القحطاني برصيد 1176 تمريرة.

وأشاد حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى بانيغا والقحطاني، لافتًا إلى أنهما قاما بـ29% من تمريرات فريق الشباب هذا الموسم.

قائمة الأكثر تمريرًا في الدوري

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، إسماعيل سيلفا المركز الثالث في قائمة الأكثر تمريرًا برصيد 1159 تمريرة، يليه زميله هشام فايق، حيث قام بـ1115 تمريرة خلال الـ22 جولة الماضية.

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبدالباسط هندي في المركز الخامس بـ1079 تمريرة، ثم نجم فريق الهلال، الكولومبي غوستافو كويلار بـ1053 تمريرة، يليه نجم الراقي، البرازيلي دانكلير بيريرا برصيد 1035 تمريرة.