حسم نادي برشلونة الإسباني، أول صفقة صيفية له بالمجان، وذلك خلال الفترة الحالية.

نجم ميلان يعزز وسط برشلونة:

ويُعد اللاعب الإيفواري فرانك كيسي لاعب ميلان الإيطالي أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة لبرشلونة للتعاقد معهم في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل انتهاء عقده مع الروسونيري في يونيو المقبل.

ويتألق كيسي بصورة واضحة حاليًّا مع ميلان منذ الانضمام للروسونيري قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي.

وسبق لـ البارشا أن ضم لاعبين بالمجان بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم مثل الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أجويرو والهولندي ممفيس ديباي والإسباني إريك جارسيا والبرازيلي داني ألفيش.

البارشا يحقق رقم غاب عنه منذ 5 سنوات:

وبوقت سابق، نجح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، في تحقيق رقم غاب عنه لمدة 5 سنوات، وذلك بعد فوزه الكبير أول أمس الأحد على نادي أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وتمكن البارشا من الفوز برباعية في 3 مباريات متتالية في الدوري الإسباني في عام 2022 محققًا نفس الرقم الذي حققه في عام 2017 تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي آنذاك.

وحقق الفريق الكتالوني فوزه الأول برباعية أمام أتلتيكو مدريد في الكامب نو تحت قيادة تشافي، وذهب بعدها إلى الميستايا لملاقاة فالنسيا، وانتصر برشلونة بنتيجة 4/ 1، ثم عاد مجددا إلى الكامب نو لينتصر برباعية نظيفة أمام بيلباو.