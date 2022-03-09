كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق البايرن الألماني، في حال لم يوفق في ضم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

إدارة برشلونة تراقب نجم البايرن و3 آخرين:

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية والمقربة من برشلونة: إن إدارة خوان لابورتا حددت 4 مهاجمين للتعاقد مع أحدهم في حال فشلت صفقة هالاند.

روبيرت ليفاندوفسكي على رأس القائمة، يليه المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، المهاجم الثالث في القائمة المرشحة هو السويدي ألكسندر إيزاك لاعب ريال سوسيداد الإسباني، المهاجم الرابع هو الألماني الشاب كريم أديمي مهاجم سالزبورج، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، وفي نفس الوقت دخل اللاعب حسابات بوروسيا دورتموند للتعاقد معه في الصيف المقبل حال رحيل هالاند، حسبما أفادت الصحيفة الكتالونية.

حقيقة انضمام هالاند لـ بايرن ميونخ:

وكان سيباستيان وكيل المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، كشف حقيقة انضمام النرويجي إيرلينج هالاند لنادي بايرن ميونخ، بعد ذهابه لمدينة ميونخ الألمانية مؤخرًا.

ويقدم اللاعب النرويجي مستويات مميزة مع بوروسيا دورتموند حاليًّا حيث يهتم برشلونة والبايرن وريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد معه.

ونفى كيل أن زيارة لاعبه لمدينة ميونخ جاءت للتوقيع مع بايرن ميونخ، مضيفًا أن اللاعب جاهز للمباريات المقبلة مع فريقه بوروسيا دورتموند.