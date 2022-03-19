وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، إلى العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب الصين، الخميس المقبل في الجولة التاسعة في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الصين:

وسوف تُقام المباراة بين المنتخبين على ملعب نادي الشارقة الإماراتي يوم الخميس في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

فوز الأخضر على الصين يؤهله لـ كأس العالم:

ويهدف الأخضر للفوز والوصول إلى النقطة رقم 22 لضمان التأهل لـ كأس العالم مباشرة في قطر، للمرة السادسة في تاريخه، وقبل مواجهة المنتخب الأسترالي في الجولة العاشرة والأخيرة الثلاثاء بعد المقبل.

وكان الأخضر خسر من المنتخب الياباني بهدفين دون رد في الجولة الثامنة من تصفيات المونديال في الأول من فبراير الماضي.