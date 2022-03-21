كشفت قناة MBC مصر، عن الملصق الدعائي الأول لبرنامج المقالب الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال في رمضان المقبل 2022.

رامز جلال بشعر أخضر:

وظهر رامز جلال على الملصق الدعائي لبرنامجه المنتظر بثه في رمضان 2022، وهو ممسك بفانوس رمضان، كما ظهر شعره باللون الأخضر، ويتوجه إلى مكان تملؤه أدخنة انفجار يبدو أنه ضخم، لكن لم تعلن القناة حتى الآن عن اسم البرنامج.

ونشر رامز صورة الملصق الدعائي لبرنامجه الجديد عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق على البوستر قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

وأثار الملصق الدعائي التكهنات كعادة كل عام حول فكرة البرنامج، بين المتابعين ورواد مواقع التواصل، وترددت أقاويل وأنباء عن استعانة رامز جلال بالنجم العالمي فان دام للإيقاع بضحاياه، لكن الأمر لم يتأكد بعد.

فمثلما فعل رامز جلال خلال السنوات الماضية، يعكف أيضًا هذا العام على تصوير حلقات البرنامج الجديد في سرية تامة، حيث يستضيف خلال الموسم الجديد العديد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من كافة أرجاء الوطن العربي.

مقالب الموسم الماضي:

يذكر أن رامز جلال، قدم خلال شهر رمضان الماضي 2021، برنامج المقالب تحت عنوان “رامز عقله طار”، حيث قام بتصوير حلقاته داخل مدينة ملاهٍ في المملكة، واستضاف خلال الحلقات عددًا كبيرًا من المشاهير ونجوم الفن، والرياضة.