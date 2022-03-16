أعاد البيان الأخير لنادي الاتحاد، إلى الأذهان العقوبة التي وُقعت ضد عبدالله القريني رئيس نادي الشباب السابق قبل 5 سنوات من الآن، وذلك بعد تعليقاته القوية ضد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق آنذاك.

ماذا جاء في بيان الاتحاد ؟

وكان نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أصدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بيانًا حول القرارات التي أُصدرت مؤخرًا من قبل لجنة الانضباط حيث وصفها بـ الاستفزازية مطالبًا بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لحل لجنة الانضباط، وذلك بعد إصدار قرار بإيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد، حامد البلوي 4 مباريات رسمية وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال.

وقال القانوني أحمد الأمير عبر حسابه في “تويتر” : ” إيقاف عبدالله القريني رئيس الشباب لمدة سنة كان بسبب التجريح والإساءة والاتهام، أتوقع نفس العقوبة راح تُطبق ضد البيان الأخير ومن أصدره”.

وتابع الأمير: ” البيان الأخير من الاتحاد سوف يكشف العمل القانوني ويؤدي لمزيد من القرارات الانضباطية ضد من أصدره، انتظروا القرارات”.

سبب إيقاف رئيس الشباب السابق

وجاء إيقاف القريني في أغسطس 2017 بعد ثبوت مخالفته للفقرة الثانية من المادة 53 من لائحة الانضباط، بعدما قام بالتجريح والإساءة والاتهام عبر وسائل الإعلام للاتحاد السعودي ومسؤوليه.

وجاء نص القرار بإيقاف رئيس الشباب لمدة عام من ممارسة أو المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.