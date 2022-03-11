فرض الفريق الكروي الأول بنادي النصر، التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق أمام الاتفاق في الجولة الـ24 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الاتفاق يباغت بثنائية:
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدفين دون رد.
وكان كل من محمد مرزوق الكويكبي والسويدي كوايسون سجلا هدفي الاتفاق في الدقيقتين الـ28 والـ 35.
وشهد الشوط، إلغاء الحكم لهدف عبدالإله العمري الذي أحرزه لأصفر العاصمة، كذلك طُرد اللاعب سنوسي هوساوي من صفوف الاتفاق.
وفي الشوط الثاني، عاد العالمي وسجل هدفين عبر اللاعبين عبدالله الخطيب لاعب الاتفاق بالخطأ في مرماه والأرجنتيني بيتي مارتينيز في الدقيقتين الـ50 والـ63.
النصر ثالثًا:
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أصفر العاصمة 45 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الاتفاق 24 نقطة في المركز الرابع عشر.
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