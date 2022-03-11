فرض الفريق الكروي الأول بنادي النصر، التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق أمام الاتفاق في الجولة الـ24 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق يباغت بثنائية:

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدفين دون رد.

وكان كل من محمد مرزوق الكويكبي والسويدي كوايسون سجلا هدفي الاتفاق في الدقيقتين الـ28 والـ 35.