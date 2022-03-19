اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم، في قاعدة “نلس” الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية مشاركتها في مناورات تمرين “العلم الأحمر 2022″، حيث نفذت الأطقم الجوية عددًا من السيناريوهات القتالية في بيئة قتال حقيقية، وأثبت فيها الطيارون السعوديون كفاءتهم القتالية العالية، وقدرتهم السريعة على التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها.

اختتام مناورات تمرين العلم الأحمر:

من جانبه قال سمو قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين، المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود: الحمد لله اليوم نختتم تمرين العلم الأحمر في نسخته الثانية لهذا العام. وأثبتت قواتنا الجوية كالمعتاد جدارتها واحترافيتها في فنون القتال، وهذا غير مستغرب من رجال قواتنا الجوية البواسل الذين دائمًا يتفوقون في الميادين القتالية قبل التمارين العسكرية كتكتيكات الحروب الحديثة والتطورات في علم القتال الجوي المستمرة تتطلب المشاركة في مثل هذا النوع من التمارين، نعم انتهى التمرين بكل نجاح ولله الحمد ولكن بقيت مهمة لا تقل أهمية عن التمرين نفسه، إلا وهي إعادة التحرك، إعادة التحرك بسلام الى أرض الوطن بإذن الله.

تبادل الخبرات بين القوات الجوية:

ورفع سمو المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود في ختام تصريحه أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين على حرصهما الدائم والدعم اللا محدود الذي نلقاه.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة تهدف إلى تعميق أواصر التعاون، وتبادل الخبرات بين القوات الجوية لدى الدول المشاركة، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية، وصقل المهارات وتطويرها بكل احترافية، وأن تكون على أعلى درجات السلامة، ما يُظهر القوات الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطوُّر وتميُّز على المستوى العالمي.