ستحدد قمة الاتحاد والهلال في الجولة الـ27 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطل المسابقة في الموسم الحالي.

كلاسيكو ناري بين الاتحاد والهلال منتصف مايو

وستقام المباراة بين الفريقين في الجولة الـ27 يوم 15 مايو المقبل في جدة، وستحدد نتيجتها بشكل كبير بطل دوري موسم 2021/2022.

الفارق النقطي حاليًا بين الفريقين 11 نقطة، حيث يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 60 نقطة، يليه الهلال ثانيًا برصيد 49 نقطة.

وبوقت سابق، توقع محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق، أنه من الصعب على نادي الهلال الفوز على العميد بجدة، خلال لقاء الدور الثاني بين الفريقين بـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونقل الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” تصريحات محمد نور عن العميد حيث قال: “من الصعب فوز الهلال على العميد في جدة، وباقي “تكة” على تحقيق لقب الدوري”.

موعد انطلاقة الجولة الـ26

وسوف تنطلق الجولة الـ26 من عمر المسابقة في الخامس من مايو المقبل، وتُختتم مباريات البطولة في توقيت واحد يوم 29 مايو المقبل.