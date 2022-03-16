انتهت، منذ قليل، مباراة أياكس أمستردام ضد بنفيكا ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتحقيق الفريق البرتغالي لفوز هام بهدف دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

تعادل سلبي:

وبدأت مباراة أياكس ضد بنفيكا التي أُقيمت على ملعب “يوهان كرويف” بشكل سريع، وسط أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، الذي اعتمد على تسديدات ريان جرافنبرخ وليساندرو مارتينيز وأنتوني، ولكنها لم تهز الشباك.

وفشل سيباستيان هالر في الإفلات من رقابة ثنائي دفاع الفريق البرتغالي أوتاميندي وفيرتونخن، ولم يتعرض حارس مرمى أصحاب الأرض، الكاميرون أندريه أونانا لأي اختبارات، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أياكس ضد بنفيكا بالتعادل.

بنفيكا يخطف التأهل بهدف قاتل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام اندفاعه الهجومي، فيما ظهر دفاع الفريق البرتغالي بشكل منظم للغاية، وتصدى لمعظم الهجمات.

واستغل الفريق البرتغالي اندفاع أصحاب الأرض، ونفذ أليكس جريمالدو ركلة ثابتة، لعبها نونيز برأسية رائعة ليهز الشباك عند الدقيقة 77، وحاول أصحاب الأرض تسجيل التعادل، ولكن دون جدوى، ليخطف بنفيكا بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مستغلًا تعادله بنتيجة 2/ 2 في مباراة الذهاب.