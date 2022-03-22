واصل البرازيلي ماثيوس بيريرا تألقه اللافت مع فريقه الهلال، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بيريرا يتصدر القائمة

ويُقدم بيريرا مستوى مميزًا مع نادي الهلال، حيث نجح في صناعة 10 أهداف، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف بعد مرور 25 جولة، علمًا بأن الزعيم يمتلك مباراتين مؤجلتين، ما يساعده على تعزيز صدارته.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في اكتساح الأهلي بنتيجة 4/2 ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليعزز تواجده في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

أكثر اللاعبين صناعة للأهداف

ويحتل اليوناني بانايوتيس تاكتسيديس المركز الثاني في القائمة، بعد صناعته لـ9 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، ثم نجم فريق الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو، حيث صنع 8 أهداف.

وصنع المقدوني إغزيان أليوسكي 7 أهداف مع النادي الأهلي، بالتساوي مع نجم فريق أبها، صالح العمري، فيما صنع 5 لاعبين 6 أهداف، وهم؛ أحمد الزين “الرائد”، عبدالله العمار “ضمك”، هتان باهبري “الشباب” وثنائي الاتحاد، رومارينيو وبرونو هنريكي.