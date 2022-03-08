يطمح المدير الفني كوزمين كونترا لمواصلة تألق المدربين الرومان مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مواجهات الكلاسيكو ضد الهلال.

كلاسيكو اليوم في الدوري

ويُقام كلاسيكو الهلال والاتحاد اليوم على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الكلاسيكو المؤجل من منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 40 نقطة، إلا أنه لعب 20 لقاء.

كوزمين يسعى لمواصلة تألق المدربين الرومان

ويُعد كوزمين كونترا ثالث مدرب روماني يقود الاتحاد ضد الاتحاد في عهد الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق وقاد فيكتور بيتوركا ولازلو بولوني العميد في الكلاسيكو، وحقق كل منهما الفوز مرة واحدة.

ولعب الاتحاد بقيادة بيتوركا بفريق الهلال في 3 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، فاز في موسم 2015/ 2016 بهدف دون رد سجله زياد الصحفي، وخسر مباراة وتعادل في أخرى موسم 2014/ 2015.

وقام بولوني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كلاسيكو الدور الأول بموسم 2015/ 2016، على ملعب الجوهرة المشعة، وانتهت بفوز العميد بنتيجة 4/3، ويطمح كوزمين لمواصلة تألق المدربين الرومان وتحقيق الفوز اليوم.