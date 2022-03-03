يفكر البرازيلي تاليسكا في تحقيق رقم مميز له عند خوضه ديربي النصر ضد الهلال مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب تاليسكا لاعب النصر في أن يواصل تألقه في رابع مباراة يخوضها أمام الهلال بتسجيله لهدفه الرابع في الديربي، حيث سجل 3 أهداف من قبل في 3 مباريات أمام الهلال بواقع هدف في شباك الأزرق في كل مباراة، حيث كانت المباريات الـ3 في دوري أبطال آسيا وكأس الملك ودوري المحترفين.

تاريخ مواجهات تاليسكا بـ ديربي النصر ضد الهلال:

وكان تاليسكا واجه الهلال للمرة الأولى في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بأكتوبر الماضي، وسجل هدف النصر الوحيد في شباك الهلال وقتها، ثم كانت المباراة الثانية في 16 ديسمبر الماضي وفاز النصر بهدفين دون رد، سجل تاليسكا الهدف الثاني.

أما المباراة الثالثة فكانت يوم 21 فبراير الماضي، ووقتها فاز الهلال على النصر بنتيجة 2/ 1 وسجل تاليسكا هدف النصر الوحيد أيضًا.

وسيغيب عن الديربي كل من محمد البريك لاعب الهلال وسلطان الغنام لاعب النصر للإصابة.

تشكيل ديربي النصر ضد الهلال المتوقع:

وسيكون تشكيل الهلال المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، ماثيوس بيريرا، محمد جحفلي، أندري كاريلو، أوديون إيجالو، موسى ماريجا، ميشيل ديلجادو”.