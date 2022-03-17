يأمل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في استعادة مستواه المعهود، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز على الفيحاء اليوم.

تاليسكا يغيب عن التسجيل

ولم يتمكن تاليسكا من هز الشباك خلال آخر 4 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتحاد، أبها، الهلال والاتفاق، حيث يعود هدفه الأخير إلى مباراة الطائي في الجولة الـ20.

وكان تاليسكا قد تألق بشكل لافت في الجولات السابقة، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، لينافس على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أنه يُعد أكثر اللاعبين تسديدًا هذا الموسم.

وارتبط اسم البرازيلي تاليسكا برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث أكدت تقارير سفر وكيل أعماله إلى الرياض، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر ضد الفيحاء

ويلعب النصر ضد الفيحاء على ملعبه مرسول بارك في الرياض، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يقع العالمي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الثامن بـ30 نقطة.