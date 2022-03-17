يبدو أن المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قد استقر على تحديد مصير المغربي عبدالرزاق حمدالله من المشاركة أمام نادي الحزم بعد غد في الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حمدالله قد لا يشارك أمام الحزم:

وتُشير التقارير إلى أن اللاعب المغربي قد لا يشارك أمام الحزم بقرار من المدرب كونترا، الذي لا يود المخاطرة باللاعب في مباراة الحزم، بعد أن كان يُعاني من إصابة عضلية في مباراة ضمك بـ دوري المحترفين.

ويواصل عبدالرزاق حمدالله أداء الجلسات العلاجية والتأهيلية، كما خاض تدريبات لياقية بالأمس بالجري حول المضمار، إلا أنه لم يشارك في التدريبات الجماعية حتى الآن، ما يصعب تواجده في المباراة المقبلة.

ويلعب الاتحاد والحزم، مساء بعد غد الجمعة، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد في الصدارة:

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 14 نقطة.