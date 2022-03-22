سحبت شركة فايزر عقار لعلاج ضغط الدم بسبب مادة مسرطنة، ونصحت المرضى الذين يتناولون العقار استشارة الطبيب.

وقالت “فايزر” إنها سحبت شحنات عقار “أكيوريتك” لعلاج ضغط الدم، بسبب مادة مسرطنة محتملة، ومن نسختين أرخص مصرح بهما من العقار .

مادة النتروزامين المسرطنة

وأشارت، إلي أن قرار سحب العقار جاء عقب اكتشاف مستويات مرتفعة من مادة “النتروزامين” في شكل شوائب بداخله،وفقا لـ”رويترز”،.

وأوضحت فايزر مادة “النتروزامين” قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وأكدت فايزر عدم تلقيها أي تقارير عن آثار سلبية مرتبطة بالعقار .

ونصحت المرضى الذين يتناولون العقار حاليا باستشارة أطباءهم للعلاج البديلة.