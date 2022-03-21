سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ” الأخضر” مساء اليوم الاثنين تدريبات مغلقة، وذلك استعدادًا لمواجهة الصين يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة ” قبل الأخيرة” في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 بقطر.

وستنطلق التدريبات اليوم في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب فندق ” قصر الإمارات” بمدينة الشارقة الإماراتية.

ترقب خاص لـ مباراة أستراليا واليابان

وبوقت سابق، سيترقب جمهور كرة القدم السعودية، مباراة أستراليا واليابان التي تُقام ظهر الخميس المقبل في الجولة التاسعة ” قبل الأخيرة” من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم وستحدد بنسبة كبيرة مصير تأهل المنتخب السعودي للمونديال.

سيناريوهات التأهل لـ الأخضر

المباراة سوف تنطلق في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت المملكة، أي قبل مواجهة السعودية والصين بـ 6 ساعات، حيث إن فوز اليابان على أستراليا وفوز الأخضر على الصين، يضمن تأهل المنتخب السعودي للمونديال، كما أن تعادل اليابان مع أستراليا وتعادل الأخضر مع الصين، أيضًا يضمن تأهل المنتخب السعودي.

كما أنه في حال فازت اليابان على أستراليا، وتعادل المنتخب السعودي مع الصين يصعد المنتخب السعودي للمونديال في المركز الثاني في مجموعته.