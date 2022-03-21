سيترقب جمهور كرة القدم السعودية، مباراة أستراليا واليابان التي تُقام ظهر الخميس المقبل في الجولة التاسعة ” قبل الأخيرة” من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم وستحدد بنسبة كبيرة مصير تأهل المنتخب السعودي للمونديال.

سبب أهمية مباراة أستراليا واليابان

المباراة سوف تنطلق في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت المملكة، أي قبل مواجهة السعودية والصين بـ 6 ساعات، حيث إن فوز اليابان على أستراليا وفوز الأخضر على الصين، يضمن تأهل الأخضر للمونديال، كما أن تعادل اليابان مع أستراليا وتعادل الأخضر مع الصين، أيضًا يضمن تأهل المنتخب السعودي.

3 سيناريوهات لتأهل الأخضر

كما أنه في حال فازت اليابان على أستراليا، وتعادل المنتخب السعودي مع الصين يصعد الأخضر للمونديال في المركز الثاني في مجموعته.

ويهدف الأخضر للفوز والوصول إلى النقطة رقم 22 لضمان التأهل لـ كأس العالم مباشرة في قطر، للمرة السادسة في تاريخه، وقبل مواجهة المنتخب الأسترالي في الجولة العاشرة والأخيرة الثلاثاء المقبل.

وكان الأخضر خسر من المنتخب الياباني بهدفين دون رد في الجولة الثامنة من تصفيات المونديال في الأول من فبراير الماضي.