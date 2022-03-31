دَشَّنَ مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني خدمة إسقاط المركبات عبر منصة أبشر.

وتُمكِّنُ الخدمة أصحــاب منشآت بيع المركبات المُلغى تسجيلُها ” التشليح ” ومكابس الحديد من تسجيل منشآتهم في منصة ” أبشر أعمال ” لاعتمادها في رفع طلبات إسـقاط المركبات المهملة والتالفة، كما تمكّن الخدمة الأفراد من المواطنين والمقيمين من التعرُّف على مراكز هذه المنشآت بكل سهولة.

مميزات الخدمة

وتتميز الخدمة بسهولة إسقاط المركبة، إذْ إنَّ الإجراء يتم بشكل مباشر دون الحاجة إلى مراجعة فروع المرور لكل عملية إسقاط، والاكتفاء بالمراجعة خلال 5 أيام عمل لتسليم اللوحات إلى المرور، وذلك بإدخال صاحب منشأة بيع المركبات المُلغى تسجيلُها، معلومات المركبة من خلال منصة ” أبشر أعمال “، ثم إدخال رمز التأكيد الذي يصل إلى صاحب المركبة المراد إسقاطها، ويتم الإسقاط فورًا بعد إدخال رمز التحقُّق، بعد ذلك يتسلَّم صاحب المنشأة المركبة واللوحات.

تسجيل المنشأة كمركز معتمد

ويمكن لصاحب منشأة بيع المركبات المُلغى تسجيلُها (التشليح) ومكابس الحديد، تسجيل المنشأة كمركز معتمد في الخدمة عن طريق تقديم طلب خلال حسابه في منصة “أبشر أفراد”، وبعد مراجعة طلبه والموافقة عليه من قبل المرور يتم إضافة الصلاحية على حسابه في منصة “أبشر أعمال” للبدء بالاستفادة من الخدمة.

التسجيل يتم من خلال أبشر أفراد www.absher.sa .