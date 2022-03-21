انتهى، منذ قليل، كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز Barcelona برباعية دون رد في معقل المرينغي “سانتياجو برنابيو”.

Barcelona يتقدم بثنائية:

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بشكل سريع، وأطلق فيران توريس تسديدة قوية عند الدقيقة الثانية مرت أعلى مرمى المرينغي، قبل أن يتألق حارس Barcelona تير شتيجن ويتصدى لتسديدة فيدي فالفيردي عند الدقيقة السابعة.

وكاد مهاجم برشلونة، أوباميانج أن يفض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة عند الدقيقة 12، ورد فينيسيوس جونيور بتسديدة أرضية قوية عند الدقيقة 14، ولكن تير شتيجن أمسكها، وسدد توريس كرة مرت بجوار القائم الأيسر لريال مدريد.

وتمكن أوباميانج من هز شباك تيبو كورتوا عند الدقيقة 29، بعد تلقيه عرضية مميزة من عثمان ديمبلي، وكاد أن يسجل الهدف الثاني، إلا أن حارس الريال تصدى لتسديدته، وأضاع فينيسيوس فرصة التعادل عند الدقيقة 36.

ونجح رونالدو أراوخو في تسجيل الهدف الثاني برأسية رائعة عند الدقيقة 38، مرر بيدري كرة مميزة لأوباميانج، ولكن ذهبت بعيدًا عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول من كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة بتقدم Barcelona بثنائية.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح فيران توريس في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 47، وهز أوباميانج الشباك بالهدف الرابع عند الدقيقة 51، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن تؤكد تقنية الفيديو صحته، ليتم احتسابه.

وأضاع عثمان ديمبلي فرصة الهدف الخامس عند الدقيقة 73، وسدد بجوار القائم، وتصدى كورتوا لتسديدة ممفيس ديباي عند الدقيقة 78، وأبعد شتيجن صاروخية ديفيد ألابا، لينتهي الكلاسيكو بفوز Barcelona برباعية نظيفة.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عند 66 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما وصل رصيد برشلونة إلى 54 نقطة في المركز الثالث.