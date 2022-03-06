يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك قبل خوض مباراة مانشستر يونايتد في الجولة الـ28 لبطولة الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد السيتي في الصدارة برصيد 66 نقطة يليه ليفربول ثانيًا برصيد 63 نقطة، تشيلسي ثالثًا برصيد 53 نقطة، مانشستر يونايتد رابعًا برصيد 47 نقطة، ويست هام يونايتد برصيد 45 نقطة في المركز الخامس.

آرسنال في المركز السادس برصيد 45 نقطة، توتنهام سابعًا برصيد 42 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 40 نقطة، ساوثهامبتون في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، كريستال بالاس في المركز العاشر برصيد 33 نقطة، وتتواجد أندية أستون فيلا وليستر سيتي وبرايتون في المراكز من 11 إلى 13 برصيد 33 نقطة لكل فريق.

أما أندية نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد وليدز يونايتد فتحتل المراكز من 14 إلى 16 برصيد 28 لفريق نيوكاسل و 27 نقطة لفريق برينتفورد و 23 نقطة لفريق ليدز يونايتد.

إيفرتون في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، أما أندية بيرنلي وواتفورد ونوريتش سيتي فتحتل آخر 3 مراكز من الـ18 إلى العشرين برصيد 21 نقطة لفريق بيرنلي و 19 نقطة لفريق واتفورد ونوريتش سيتي في المركز العشرين والأخير.

نتائج مباريات أمس بالبريميرليج

يذكر أن مباريات أمس السبت، كانت انتهت بفوز ليستر سيتي على ليدز يونايتد بهدف دون رد، وفوز أستون فيلا على ساوثهامبتون برباعية دون مقابل، وفوز نيوكاسل يونايتد على برايتون بهدفين لهدف، وفوز برينتفورد على نادي نوريتش سيتي بثلاثية لهدف، وفاز تشيلسي على بيرنلي برباعية دون مقابل.

بينما فاز كريستال بالاس على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على نادي وست هام يونايتد بهدف دون رد سجله السنغالي ساديو ماني.