يترقب جمهور كرة القدم الإنجليزية، ديربي مدينة مانشستر اليوم الأحد، بين فريقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

توقيت مباراة مان سيتي ضد اليونايتد

وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الاتحاد” معقل فريق مانشستر سيتي.

ويسعى مان سيتي للفوز على جاره اليونايتد والانفراد بـ صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة في حال الفوز، أما اليونايتد فبحاجة إلى الفوز لتعزيز بقائه في المركز الرابع والمؤهل لـ دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وكان مانشستر سيتي هزم فريق إيفرتون في آخر لقاءاته بـ الدوري الإنجليزي، بينما تعادل مانشستر يونايتد مع فريق واتفورد بدون أهداف.

نتائج مباريات السبت في الدوري الإنجليزي

يذكر أن مباريات أمس السبت، كانت انتهت بفوز ليستر سيتي على ليدز يونايتد بهدف دون رد، وفوز أستون فيلا على ساوثهامبتون برباعية دون مقابل، وفوز نيوكاسل يونايتد على برايتون بهدفين لهدف، وفوز برينتفورد على نادي نوريتش سيتي بثلاثية لهدف، وفاز تشيلسي على بيرنلي برباعية دون مقابل.

بينما فاز كريستال بالاس على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على نادي وست هام يونايتد بهدف دون رد سجله السنغالي ساديو ماني.