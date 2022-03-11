حافظ فريق مانشستر سيتي على صدارته لـ ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد إقامة المؤجلات في البطولة أمس الخميس.

نتائج المؤجلات أمس:

وكانت المؤجلات أمس انتهت بفوز نيوكاسل يونايتد على ساوثهامبتون بثنائية لهدف في الجولة الـ21 من البطولة، وفاز تشيلسي على فريق نوريتش سيتي بثلاثية لهدف، بينما فاز فريق وولفرهامبتون على نادي واتفورد برباعية دون رد.

فريق أستون فيلا فاز على نادي ليدز يونايتد بثلاثية دون رد.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي يتواجد في الصدارة برصيد 69 نقطة، ليفربول ثانيًا برصيد 63 نقطة، تشيلسي ثالثًا برصيد 56 نقطة، آرسنال رابعًا برصيد 48 نقطة.

مانشستر يونايتد خامسًا برصيد 47 نقطة، وست هام يونايتد سادسًا برصيد 45 نقطة، توتنهام هوتسبير سابعًا برصيد 45 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 43 نقطة، أستون فيلا في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، ساوثهامبتون في المركز العاشر برصيد 35 نقطة، كريستال بالاس وليستر سيتي وبرايتون في المراكز من 11 إلى 13 برصيد 33 نقطة لكل فريق.

نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، برينتفورد في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

ليدز يونايتد في المركز الـ16، إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة، بيرنلي وواتفورد في المركزين الـ18 والـ19 برصيد 21 نقطة لـ بيرنلي و 19 نقطة لفريق واتفورد، بينما يتذيل فريق نوريتش سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة في المركز العشرين والأخير.