حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد نهاية مباراتي اليوم الخميس.

وكان الاتحاد هزم نادي ضمك بثنائية مقابل هدف في افتتاح مباريات الجولة الـ23، بينما حقق الهلال فوزًا عريضًا على جاره النصر برباعية دون رد.

ترتيب الدوري السعودي بعد مباراتي الخميس

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 54 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 44 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 43 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 40 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 36 نقطة، أبها سادسًا برصيد 28 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 27 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 27 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 26 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 26 نقطة، الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

التعاون في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، الباطن في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، الفيصلي في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، الاتفاق في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 20 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة.

مسجلو الأهداف في مباراتي الاتحاد وضمك وديربي الرياض

وسجل لنادي الاتحاد في شباك ضمك كل من فهد المولد وعبدالرحمن العبود، بينما سجل لـ ضمك، الأرجنتيني زيلايا، وفي مباراة الهلال والنصر، سجل لـ الهلال كل من إيجالو هدفًا وماثيوس بيريرا هدفًا وسالم الدوسري هدفين.