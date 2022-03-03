حسم نادي الهلال ديربي الرياض في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برباعية في شباك النصر.

ثلاثية لـ الهلال في أول 45 دقيقة

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الزعيم بثلاثية دون رد.

وكانت البداية مع البرازيلي ماثيوس بيريرا الذي سجل الهدف الأول لأزرق العاصمة في الدقيقة الخامسة عشرة من تصويبة مخادعة للحارس وليد عبدالله.

الزعيم يستغل الطرد ويسجل الرابع

الزعيم استغل تراجع النصر الدفاعي، ليضيف الهدف الثاني عبر سالم الدوسري من تصويبة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة الخامسة والثلاثين. الزعيم لم يكتف بالهدفين، ليضيف ثالث الأهداف عبر اللاعب سالم الدوسري من تصويبة قوية أيضًا على يمين وليد عبدالله في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل النيجيري إيجالو رابع الأهداف للزعيم في الدقيقة الـ76.

وشهدت المباراة، طرد المدافع الأرجنتيني فونيس موري بقرار من الحكم الروسي كاراسيف بالدقيقة الـ64.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النصر عند 44 نقطة في المركز الثاني.

يذكر أن الزعيم كان فاز يوم الاثنين قبل الماضي على النصر في ملعب ” مرسول بارك” في ربع نهائي كأس الملك بنتيجة 2-1.