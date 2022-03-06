أُسدل الستار على منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بنهاية مباريات الجولة أمس السبت.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة الـ23

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 54 نقطة يليه نادي الشباب ثانيًا برصيد 46 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 40 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 36 نقطة، أبها سادسًا برصيد 31 نقطة، الرائد سابعًا برصيد 29 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 28 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 27 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 26 نقطة.

الأهلي والتعاون والفيصلي في المراكز من 11 إلى 13 برصيد 25 نقطة لـ الأهلي و 24 لفريقي التعاون والفيصلي.

الاتفاق والباطن والحزم في المراكز من 14 إلى 16 برصيد 23 نقطة لـ الاتفاق و 22 نقطة لـ الباطن و 14 نقطة لـ الحزم.

نتائج مباريات الجولة الـ23

وكانت مباريات الجولة الـ23 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين انطلقت الخميس الماضي، حيث فاز نادي الاتحاد على ضمك بثنائية لهدف، وفاز الهلال على النصر برباعية دون رد، بينما فاز أبها على الطائي بهدف دون رد، وتعادل التعاون مع الفتح بهدف لكل فريق، وفاز الاتفاق على الأهلي بهدف دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز الفيصلي على الحزم بهدف، وفاز الرائد على الفيحاء بهدف دون مقابل، وفاز الشباب على الباطن برباعية دون رد.