حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الخميس.

نتائج مباريات اليوم

وكانت مباريات اليوم الخميس، انتهت بفوز الفيصلي على الفتح بهدف دون رد، وفوز ضمك على الاتفاق بهدف دون رد، وفوز النصر على الفيحاء بهدف دون رد.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباريات الخميس

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 57 نقطة، يليه نادي النصر ثانيًا برصيد 48 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 46 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 46 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 31 نقطة، أبها سابعًا برصيد 31 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 30 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 29 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 28 نقطة، الفيصلي في المركز الحادي عشر، الطائي في المركز الثاني عشر، التعاون في المركز الـ13، برصيد 25 نقطة، الاتفاق في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة.