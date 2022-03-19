واصل نادي الاتحاد صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.

نتائج مباريات الجمعة

وكانت مباريات الجمعة في الجولة، انتهت بتعادل بين الطائي والشباب بنتيجة هدفين لكل فريق، فوز الاتحاد على الحزم بثلاثية دون رد، وفوز الهلال على الأهلي برباعية مقابل هدفين.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين

الاتحاد في الصدارة برصيد 60 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 49 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 48 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 31 نقطة، أبها سابعًا والفيحاء ثامنًا برصيد 30 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 29 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 28 نقطة، الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، الطائي في المركز الثاني عشر، التعاون في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، الاتفاق والباطن والحزم في المراكز من 14 إلى 16 برصيد 24 نقطة للاتفاق و 22 نقطة للباطن و 14 نقطة للحزم.