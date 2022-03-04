أصبح الفريق الكروي الأول في الأهلي، بوضع صعب ووُصف بـ ” الكارثي” بسبب نتائجه المتراجعة في الفترة الأخيرة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ بداية الموسم الحالي.

عبدالرحمن الجماز :

"الإصرار على المدرب" النقطة الأسوأ في الأهلي ..

سوالف رياضية ..@Aljamaz8910 pic.twitter.com/XPcFz6wiv0

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 4, 2022

ماذا فعل الهلال ؟

وقال الناقد الرياضي ” عبدالرحمن الجماز” لـ برنامج ” سوالف رياضية” على قناة 24 الرياضية: ” الإصرار على بقاء المدرب هاسي، أسوأ نقطة في الراقي، يجب أن يشاهدوا ماذا فعل الهلال مع المدرب ليوناردو جارديم بإقالته وتعيين رامون دياز حتى تغير حال الفريق الهلالي”.

الأمر ذاته لم يختلف كثيرًا حينما قال الناقد الرياضي بندر الرزيحان: ” الراقي يمر بكارثة، أنقذوا الفريق”.

هاسي مهدد بمغادرة الأهلي في أي لحظة

وبعد الخسارة من الاتحاد في ديربي الجولة الـ22 دوريًا، أوضح ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، أنه من الممكن أن تتم إقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي قبل نهاية الموسم الحالي.

وكانت جماهير الراقي طالبت إدارة النفيعي بإقالة المدرب هاسي بسبب تحقيق النادي معه لنتائج كارثية في الموسم الحالي إضافة لتوديع بطولة كأس الملك على يد الشباب من دور الثمانية.