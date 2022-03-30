حقق المنتخب السعودي رقمًا مميزًا في تصفيات World cup 2022 عن قارة آسيا، وذلك بعد ضمان التأهل للمرة السادسة في تاريخه.

وذكر الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر “تويتر” أن الأخضر خرج بشباك نظيفة في 12 مباراة من أصل 18 خلال التصفيات الأولية والنهائية من تصفيات المونديال.

موعد قرعة World cup 2022:

وستجرى قرعة كأس العالم بعد غد الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

ووصل إلى المونديال القطري 12 منتخبًا أوروبيًّا بجانب 4 منتخبات من أمريكا الجنوبية، 4 ومنتخبات من قارة آسيا و 5 منتخبات إفريقية، بالإضافة إلى منتخبي كندا من أمريكا الشمالية ومنتخب قطر البلد المنظم.

27 منتخب تأهل إلى World cup 2022:

وتأهل 27 منتخبًا حتى الآن وهم ” قطر البلد المنظم، الدنمارك، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، صربيا، كرواتيا، بلجيكا، سويسرا، إنجلترا، هولندا، البرتغال، بولندا، إيران، كوريا الجنوبية، السعودية، اليابان، البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، الإكوادور، السنغال، تونس، المغرب، غانا، الكاميرون، كندا”.

ويتبقى فقط معرفة منتخبين من أمريكا الشمالية مع منتخب أوروبي أما ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا ليتأهل أحدهم للمونديال مع تأهل منتخبين من الملحق العالمي ليُصبح المجموع 32 منتخبًا.

ويشارك في المونديال 13 منتخبًا من أوروبا، 5 من قارة إفريقيا، 4 مقاعد ونصف من قارة آسيا، قارة أمريكا الجنوبية يشارك منها 4 مقاعد ونصف، نصف مقعد من قارة الأوقيانوس، بجانب قطر البلد المنظم.