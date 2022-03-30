أثمرت جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير سوق العمل مما شكل انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021م؛ حيث بلغ (11.0%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ (11.3%) في الربع السابق.

تطوير سوق العمل:

وكان لتطور سوق العمل وتنوع أنماطه وزيادة جاذبيته التي عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خلقها دور في ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021م؛ حيث بلغ (51.5%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنةً بـ (49.8%) في الربع السابق.

انخفاض نسبة البطالة:

وكشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2021م للهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، وفق تقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه بشكلٍ ربع سنوي، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) ليصل 11.0% في الربع الرابع من عام 2021م مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 11.3%.

انخفاض بطالة الذكور:

وأظهرت النتائج انخفاض معدل بطالة السعوديين الذكور (15سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2021م ليصل إلى (5.2%) مقارنةً بـالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ (5.9%) .

وبينت نتائج النشرة ارتفاع معدل بطالة السعوديات الإناث (15سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2021م ليصل إلى (22.5%) مقارنةً بـ الربع الثالث من نفس العام حيث بلغت (21.9%).